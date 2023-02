La Dacia Sandero en tête des ventes de voitures neuves en janvier 2023

Selon les données fournies par la PFA et AAA Data, le premier mois de l’année 2023 s’est terminé sur une hausse de 8,8 % pour les ventes de véhicules particuliers neufs, avec un total de 111 939 unités. En nombre de jours ouvrables identiques, cette progression s’établit à 3,8 %. Dans ce contexte, le palmarès des meilleures ventes évolue par rapport à l’année précédente. Un classement à prendre avec précautions puisque le mois de janvier n’est sans doute pas le plus représentatif. Cependant, il est intéressant de noter que la voiture la plus vendue est la Dacia Sandero, avec 6 562 exemplaires. Elle prend la place de la Peugeot 208, qui se retrouve au deuxième rang, avec 5 933 unités. La Renault Clio se retrouve donc au troisième rang, avec 4 971 immatriculations. Contrairement à ses deux concurrentes directes, la Sandero est essentiellement vendue aux clients particuliers. Cette prise de pouvoir est-elle momentanée ? L’avenir le dira.

Toyota vers les sommets

Au pied du podium, les bons élèves habituels sont toujours présents en janvier. Le Peugeot 2008 est toujours le premier SUV du marché, avec 3 937 unités. Il devance toujours le Renault Captur, qui réalise 3 321 immatriculations. La Citroën C3 résiste malgré son âge avancé, avec 3 092 exemplaires, sauvant ainsi Citroën du naufrage. Cependant, la marque au double chevron voit son SUV C5 Aircross progresser au classement, puisqu’il figure au douzième rang en janvier. Pour reprendre le fil du Top 10, la septième place revient à la Peugeot 308, avec 3 085 exemplaires. Ce modèle représente toujours la première berline du segment C. Elle se place devant son cousin Peugeot 3008, qui arrive à 2 701 unités. Enfin, les 9e et 10e rangs sont occupés par les Toyota Yaris Cross (2 422 immatriculations) et Yaris (2 175 immatriculations). Le crossover japonais surfe sur son titre de voiture la plus produite en France en 2022 pour grimper dans le classement des ventes. Une progression qui n’est sans doute pas terminée et qui pourrait faire mal à une ou deux stars françaises.