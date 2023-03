La Dacia Spring abandonne sa version Cargo au profit d’une transformation VUL 100 % réversible

Chez Dacia, le discours évolue peu à peu. Si encore récemment, le constructeur roumain n’avouait que du bout des lèvres conclure quelques ventes à professionnels, aujourd’hui il constate assez fièrement des immatriculations BtoB en hausse (+ 34,9 % en 2022) portées par des valeurs résiduelles prometteuses. « Les clients sociétés viennent à nous naturellement, même si notre business model reste centré sur le particulier et que nous n’acceptons aucune condition spécifique », explique Thomas Dubruel, directeur commercial France chez Dacia, tout en relativisant : « Toutefois, vu que nous bénéficions aussi d’une forte croissance du côté des particuliers, notre mix de vente n’évolue pas. »

La Spring monte en gamme et gagne en polyvalence

Un changement de discours qui accompagne l’évolution d’image de marque, initiée en septembre dernier. En effet, Dacia ne veut plus s'afficher comme le produit low-cost mais comme le constructeur qui vise « l’essentialité, l'authenticité et la transparence » pour « affronter la concurrence en toute confiance ». Et alors que la Spring, lancée en mars 2021, fête cette année ses deux ans, l’heure est aux nouveautés. D’abord par l’introduction d’une nouvelle finition, baptisée Extrême, qui vient coiffer le haut de la gamme pour appuyer le discours précédemment cité. Auparavant présentée sous forme de « série limitée », elle s’installe durablement chez Dacia. Sur la Spring, cela donne un véhicule électrique légèrement plus puissant mais surtout plus polyvalent grâce à son moteur de 65 chevaux qui permettra aux conducteurs d'accéder plus facilement aux axes péri-urbains. Côté autonomie, rien ne bouge : la promesse est de 220 km en cycle mixte et jusqu'à 305 km en cycle urbain. Avec un prix à 22 300 euros (soit 1 500 euros de plus que la version Essential), on note l'introduction d'un radar avec caméra de recul, d'un écran 7 pouces avec navigation et mise à jour de la cartographie gratuite pendant trois ans, ainsi qu'en option la possibilité d'embarquer un chargeur DC de 30 kW pour recharger 80 % de la batterie en moins d'une heure.

Une nouvelle option pour les pros

Cette nouvelle finition accueille également une nouveauté pour les professionnels, Dacia ayant décidé d’arrêter de proposer la Spring Cargo en France en septembre dernier. Depuis cette même date, le véhicule électrique est désormais disponible en version utilitaire deux places (homologation M1) 100 % réversible. L’opération est proposée et réalisée par Qstomize, filiale française de Renault Group bien connue des clients entreprises. Une fois la banquette arrière retirée, la Spring embarque un volume de 820 dm3 avec un plancher bois et une moquette double densité. Les tarifs de cette transformation vont de 750 à 1 530 euros HT, selon si le client opte pour le stockage de la banquette et des ceintures chez Qstomize (jusqu'à 60 mois) ainsi que l'installation d'une grille de séparation. « La Spring devient un véhicule utilitaire mais à la revente, il est ainsi possible de la retransformer en VP, détaille Caroline Riehl, chef de produit Dacia. Cela permet au client de garder les avantages d'une valeur résiduelle bien placée. »

Côté délais, la marque assure que la transformation peut être réalisée rapidement sur des véhicules en showroom ou en cours d'acheminement, puisqu'il ne s'agit pas « d'une diversité d'usine ». En revanche, pour ce qui est de la production, Dacia annonce actuellement des livraisons à l'automne. Rappelons pour finir que la Spring fait partie du top 10 des véhicules électriques immatriculés en flottes en 2022. Positionnée dans le bas du classement, il est fort à parier que cette nouvelle proposition lui fasse gagner quelques places dès cette année.