La seconde ligne de batteries de BMW est opérationnelle à Leipzig

« L'usine de Leipzig reste électrifiée », s’enthousiasme Petra Peterhänsel, directrice de l'usine de Leipzig. Dans le cadre de la production de modules de batteries, BMW Group vient d’y mettre en activité sa seconde ligne d’assemblage. Un investissement colossal avoisinant les 70 millions d’euros, auquel s’ajoute la création de 250 nouveaux emplois prévus d’ici la fin de l’année 2022, en plus des 700 collaborateurs déjà présents. La première ligne, elle, avait été mise en service en mai 2021 et fournit les modules de batterie pour la BMW iX.

Ce second système de production de modules de batterie s’étend sur une surface de 4 250 m² et utilise les zones de production vacantes depuis l'arrêt de la BMW i3 le 30 juin dernier. De plus, dans un second temps, l’installation équipera également le successeur du MINI Countryman, qui devrait sortir des chaînes de production à partir de 2023.

Un réseau mondial de production

Pour répondre à la demande croissante de capacité de production de composants de transmission électrique, BMW Group s'appuie sur un réseau de production mondial. Les batteries haute tension et les composants de batterie pour la gamme complète de véhicules BMW et MINI électrifiés sont fabriqués dans les propres installations de batteries de l'entreprise, à Dingolfing, Leipzig et Regensburg en Allemagne, ainsi qu'à Spartanburg, aux États-Unis et Shenyang, en Chine. Il existe également une production localisée de batteries haute tension en Thaïlande, pour l'usine de Rayong. À Munich, le groupe BMW exploite une usine pilote d'entraînement électrique et un centre de compétence pour les cellules de batterie, où les processus de création de valeur des cellules de batterie sont analysés dans leur intégralité et les technologies pour les processus de production sont affinées. Enfin, à Parsdorf, près de Munich, BMW Group ouvrira prochainement une nouvelle usine dédiée à la production de cellules de batterie.