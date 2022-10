Dans sa dernière enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) souligne que les garagistes négligent encore trop souvent l'information du consommateur.

Réalisée du 1er janvier et le 31 décembre 2021 auprès de 1 178 établissements contrôlés par les services de la répression des fraudes, l’enquête révèle que les garagistes négligent encore trop souvent l’information diffusée auprès du consommateur. Ainsi, plus de 69 % des entreprises visitées étaient en anomalie sur au moins un des points de la réglementation contrôlée, soit une progression de 10 % par rapport à la précédente enquête menée en 2017.

La DGCCRF explique cette augmentation par les changements de réglementation, entraînant une méconnaissance globale et une mauvaise compréhension de celle-ci. Et plus particulièrement celle relative aux pièces issues de l'économie circulaire (PIEC).

Les manquements les plus importants relevés lors des contrôles sont les suivants :

l'absence d’information sur l’opposition au démarchage téléphonique (81 % d’anomalies) ;

le respect des actions en faveur de l’environnement, tel que le recours aux PIEC (71 %) ;

le respect des règles spécifiques relatives aux contrats ayant un objet particulier, dont informations sur les PIEC (56 %) ;

l'information sur les prix et les conditions particulières de vente (54 %) ;

l'obligation générale d’information précontractuelle, dont notamment le recours à un médiateur de la consommation (53 %) ;

la garantie légale de conformité et commerciale (48 %) ;

les contrats et clauses abusives (41 %).