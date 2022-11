La direction industrielle de Renault Group change de visage avec Thierry Charvet

Thierry Charvet, actuellement directeur qualité, a été promu directeur industriel et qualité du groupe Renault à compter du 15 janvier 2023. De ce fait, il succèdera à José Vicente de los Mozos et sera rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Au terme de 43 années de carrière au sein de Renault Group, José Vicente de los Mozos songe à des jours moins mouvementés. L’actuel directeur industriel et qualité, entré chez Renault en 1978 comme apprenti, va prochainement céder sa place pour poursuivre des projets personnels en Espagne. « Je salue l’exemple unique qu’il est pour les jeunes, celui de l’apprenti devenu directeur industriel », commente Luca de Meo, CEO de Renault Group, qui souligne la participation du directeur dans plusieurs grands projets de l’entreprise : « Sous son impulsion, notre système industriel est devenu une véritable référence mondiale, toujours à la pointe du secteur. Nos sites Refactory et Electricity en sont de bons exemples. Encore récemment, nous avons lancé le metaverse industriel du groupe, une première mondiale dans l’automobile, qui inspire déjà bon nombre d’autres acteurs de l’industrie ».

Une successeur issu de la même maison

Son remplaçant n’est autre que l’actuel directeur qualité, Thierry Charvet, qui a lui aussi effectué la majeure partie de sa carrière professionnelle chez Renault. Diplômé de l’école Polytechnique, il intègre le groupe automobile en 1993 comme ingénieur. En 1996, il rejoint l’usine de Flins pour occuper successivement des responsabilités au sein du service qualité et au département montage et tôlerie. En 2006, il est nommé directeur de projet Mégane puis, en 2008, directeur de l’ingénierie des prestations véhicule au Technocentre de Guyancourt. De janvier à août 2011, Thierry Charvet rejoint l’usine de Cléon pour y occuper le poste de directeur adjoint des opérations. Il est ensuite nommé directeur de l’usine de Flins en septembre 2011. Entre février 2014 et 2017, Thierry Charvet occupe le poste de directeur de la performance industrielle pour l’Alliance. En 2017, il est nommé directeur de la stratégie et de l’ingénierie industrielles. Le 8 novembre 2021, Thierry Charvet est nommé directeur de la qualité pour Renault Group. Celui-ci occupera ses futures responsabilités à compter du 15 janvier 2023.