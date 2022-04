La disparition du Citroën Grand C4 Picasso marque la fin de 30 ans de monospaces chez le constructeur français

Ce n’est pas une surprise : les monospaces ne font plus recette. Selon nos données, à l’issue du premier trimestre, seuls 7 577 monospaces (dont 3 057 en flottes) ont été immatriculés en France. Et encore, ce volume prend en compte les vans 9 places comme les Mercedes-Benz Classe V, Ford Transit Custom Combi ou autres Volkswagen Transporter et Renault Trafic Spaceclass, soit les déclinaisons VP de véhicules utilitaires.

Quelques mois après l'arrêt du C4 SpaceTourer en version « courte » à 5 places – et avoir enterré la minicitadine C1 – Citroën annonce désormais l'arrêt de la commercialisation et de la production du Grand C4 SpaceTourer (ex-Grand C4 Picasso), un monospace compact à 7 places produit en Espagne, au sein de l'usine de Vigo. Une décision justifiée par le constructeur français car « les aspirations des clients ont évolué [et] l'expression de modernité et de valorisation est aujourd'hui portée par d'autres silhouettes », à l'image des SUV.