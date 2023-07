La distribution de pièces à +8 % sur le second trimestre

Dans une conjoncture toujours inflationniste, le secteur de la distribution de pièces détachées automobile signe un 7ème trimestre consécutif de croissance comme le révèle le baromètre Feda-Xerfi. Après un 1er trimestre en forte hausse, l’année 2023 se poursuit de manière favorable. Sur le 2nd trimestre, l’activité est en hausse de 8 % de son chiffre d’affaires. « Ce qui signifie que le volume d’activité des garages résiste bien et demeure stable » souligne Xerfi. Les pièces « grande vente » se distinguent avec une croissance nettement plus rapide : +13 %. Les pièces techniques, les prestations atelier et la peinture-carrosserie progressent de manière très uniforme, entre +6 et +7% respectivement.

En tendance annuelle, le secteur VL poursuit ainsi sa dynamique avec une hausse de 9,2%.

Après s’être tassée au trimestre précédent, la valeur des stocks repart à la hausse au 2ème trimestre, sans retrouver encore le niveau de la fin d’année 2022. Elle s’établit toutefois au-dessus des niveaux constatés au 2ème trimestre de l’année dernière.