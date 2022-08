La distribution de pièces détachées affiche une belle croissance au 2ème trimestre

Le deuxième trimestre 2022 est synonyme de croissance pour la distribution automobile VL comme PL. En ce qui concerne les véhicules légers, le marché est en hausse de 12,5% sur ces trois derniers mois. Cette croissance est notamment soutenue par les activités de peinture et carrosserie (+21%), ainsi que les pièces grandes ventes (+12,5%). Les pièces techniques, avec une progression de 9%, et les prestations ateliers (+4,5%) affichent également une hausse en ce deuxième trimestre de l'année. Ces résultats permettent au secteur d'enregistrer une croissance globale de 8,6% sur une année glissante, et une hausse de 13% par rapport à 2019. L'étude de la Feda et de Xerfi constate par ailleurs la stabilité des stocks, qui ne varient pas depuis 2021.

En outre, l'activité poids lourds est également en progression et affiche une hausse de 9%, notamment grâce aux pièces (+11%) et aux prestations atelier (+6%). Cependant, l'activité demeure inférieure à celle de 2019 (-4,3%), mais elle s'en approche depuis le début de l'année. De plus, les stocks augmentent pour le quatrième trimestre de suite.