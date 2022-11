La distribution de pièces poursuit sa bonne dynamique

Le dernier baromètre Feda-Xerfi indique que sur fond d’une économie inflationniste, l’activité globale des distributeurs de pièces détachées demeure bien orientée au 3ème trimestre 2022. Il s’agit du 4ème trimestre consécutif de hausse, aussi bien au niveau du véhicule léger que du camion.

Bien qu’elle subisse un ralentissement après une phase de forte croissance, la distribution VL progresse encore de 8% par rapport à la même période en 2021 (contre 12,5% au trimestre précédent).

Cette croissance est surtout tirée par la peinture-carrosserie et les pièces de grande vente qui gagnent plus de 10%. Les prestations ateliers et les pièces techniques connaissent respectivement une croissance de 7% et de 5,5%. Le secteur est donc en hausse près de 11% sur une année glissante. Il s’inscrit surtout en croissance de 14% environ par rapport à l’avant-crise sanitaire (2019). La valeur des stocks augmente par rapport au deuxième trimestre précédent ainsi qu’à l’année précédente.

Une croissance plus modérée pour le PL

La distribution des pièces pour véhicules industriels connaît également une croissance de 6,5% par rapport au 3ème trimestre 2021, soit 5,2% sur une année glissante. Ce nouveau trimestre de hausse permet à ce secteur de se rapprocher de son niveau de 2019, sans toutefois l’égaler encore puisqu’elle lui demeure inférieure de 2,6%. La croissance bénéficie équitablement aux pièces (+7%) et aux prestations ateliers (+6,5%). Comme pour l’activité VL, le niveau des stocks augmente dans l’activité poids lourds par rapport au trimestre précédent et à l’année précédente.