Un nouveau directeur à la tête de la division Bus et Car de MAN Truck & Bus France

MAN Truck & Bus France annonce la nomination d'Olivier Foucourt en tant que président de la division Bus & Car, succédant ainsi à Frantz Perre. Olivier Foucourt a pour mission de développer une offre MAN en accord avec les besoins des collectivités et des entreprises de transport de voyageurs, en termes de véhicules, d'énergies alternatives et de solutions technologiques. Il entend inscrire le transport de personnes dans un avenir zéro émission, grâce à la mise en place de solutions à faibles émissions.

Ingénieur Arts et Métiers de formation, Olivier Foucourt justifie d'une longue expérience dans le transport de voyageurs. Il a d’abord travaillé dix-sept ans pour Daimler Buses/EvoBus France où il a occupé différentes fonctions sur les pôles appels d'offres et homologation. En 2020, il rejoint Man Truck & Bus France en tant que responsable commerce et homologation au sein de la division autobus et autocars.