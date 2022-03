Le fabricant de vélos cargos Kleuster accélère avec Jean Lain Automobiles

Porté par un contexte favorable, entre la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE), l’explosion des livraisons du dernier kilomètre et la transition énergétique des flottes, Kleuster nourrit de fortes ambitions pour 2022. Après avoir écoulé 150 unités l'an dernier et l'arrivée à son portefeuille d’un certain nombre de grands comptes (Transcan, Rouléco, Drive to Home ou encore M&M Transports, prestataire du groupe La Poste et de Colissimo), l'entreprise lyonnaise souhaite multiplier par trois les volumes de son Freegônes en 2022, grâce à un projet d’industrialisation de sa production en cours.

Le fabricant entend ainsi toucher de nouveaux acteurs du dernier kilomètre, de la messagerie ainsi que les artisans, grâce à ses modules cellules sèche et frigorifique d’une température allant de 4 à - 25 °C. Sans oublier les collectivités ou les entreprises d’entretien d’espaces verts, avec les modules plateau et benne, ainsi que les professionnels de la restauration grâce à son Freegônes Food. Le vélo-cargo électrique se décline en effet en cinq possibilités pour répondre aux besoins d’une large palette de besoins.

Le renouveau d'une marque

Pour servir ses ambitions, Kleuster se dote enfin d’un nouveau site internet, basé sur un univers graphique renouvelé. Ce dernier abrite désormais un espace distributeur sur lequel ses partenaires peuvent trouver des outils dédiés et coïncide également avec l’arrivée dans le réseau national de nouveaux revendeurs.