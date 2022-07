La Fabrique de la Logistique lance l’application Verdir ma Flotte

Suite à en entreprise collaborative associant les pouvoirs publics et les acteurs privés du transport de marchandises (ADEME, Datagir, l’IFPEN, Union TLF…), la Fabrique de la Logistique lance Verdir ma Flotte .

Ce puissant outil en ligne d’aide à la décision pour renouveler son véhicule de transport de marchandises permet de comparer le coût et les émissions de gaz à effet de serre des énergies alternatives en fonction des besoins et des usages. Il suffit de renseigner le châssis du véhicule, son prix, les frais d’exploitation, ses caractéristiques, le kilométrage, le chargement et la calculette renseigne sur le TCO en fonction des énergies.

La solution est gratuite, open-source et tout acteur peut venir y contribuer. Sa gouvernance est assurée par l’ADEME et l’IFPEN afin de garantir au mieux la fiabilité des données et méthodes utilisées, ceci en lien permanent avec les professionnels via l’Union TLF et l’écosystème de la Fabrique de la Logistique.

Sur le modèle des autres calculateurs de Datagir, il est d’ores et déjà possible d’intégrer l’outil dans n’importe quelle page web via l’onglet dédié sur le site. Verdir ma Flotte intégrera dans les prochains mois de nouvelles fonctionnalités : nouvelles énergies, silhouettes de véhicules utilitaires légers, etc.