La famille Volkswagen ID.Buzz s’agrandit de 25 centimètres !

Parfois, la taille ça compte ! Le constructeur allemand Volkswagen annonce le lancement de l'ID.Buzz XL, version rallongée de son combi néo-rétro zéro émission présenté l'an dernier. Mesurant initialement 4,71 mètres et capable d'embarquer 1 121 litres de bagages et cinq personnes à son bord, le van 100 % électrique grandit de 25 centimètres.

Reposant toujours sur la plateforme modulaire MEB, cette nouvelle déclinaison à empattement long (3,24 mètres) s'étire donc désormais sur 4,96 mètres. Mieux, le véhicule peut désormais transporter sept personnes, grâce à une troisième rangée intégrant deux sièges supplémentaires ou offrir 1 340 litres de volume de chargement en configuration cinq places (306 litres en 7 places et jusqu'à 2 469 litres toutes banquettes rabattues).

Présenté aux États-Unis, dans le cadre du Volkswagen Bus Festival, le nouvel ID.Buzz rallongé sera bien commercialisé en Europe, dès le premier trimestre 2024. Le modèle est d'ailleurs conçu sur les mêmes chaînes que l'ID.Buzz court. C'est-à-dire au sein de l'usine Volkswagen d'Hanovre d'où sortent également les Volkswagen Transporter T6.1 et Multivan.

« Aux États-Unis, au Canada et en Europe, le Volkswagen Combi a incarné pendant des décennies un certain art de vivre. Tout le monde garde en tête cette célèbre image du T1 Lightbus à Woodstock . Le sang de ce symbole de liberté coule dans les veines de l’ ID. Buzz. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir proposer à nos clients une nouvelle version moderne et entièrement électrique de ce modèle de légende avec un ID. Buzz à la silhouette emblématique », se félicite Lars Krause, membre du Directoire en charge des ventes et du marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Le Volkswagen ID.Buzz XL cache une nouvelle batterie sous son plancher

À l'occasion de la mise sur le marché de ce Volkswagen ID.Buzz XL, le constructeur allemand annonce également avoir profité de l'empattement plus grand pour faire croître la capacité de la batterie de son van électrique, et donc améliorer son rayon d'action. Ainsi, le combi sera proposé à la commande avec la batterie lithium-ion de 77 kWh qui équipe déjà la version courte ou une nouvelle batterie de 85 kWh.

>> À LIRE AUSSI : Du célèbre Combi à l'ID.Buzz : retour sur 75 ans de vans Volkswagen

Les motorisations évoluent également avec l'apparition d'un nouveau bloc électrique de 210 kW (286 ch). Le futur Volkswagen ID.Buzz GTX disposera lui de 250 kW, soit 339 ch. De quoi propulser le minivan d'une manière plus... sportive.

Côté équipements, on notera l'apparition d'un immense toit vitré panoramique (1,5 m² de surface) dont le vitrage intelligent s'assombrit ou s'éclaircit à l'aide d'une molette tactile ou de la commande vocale. Ces nouvelles prestations feront forcément évoluer - à la hausse - les tarifs de l'ID.Buzz, qui débutent pour mémoire à 59 450 euros.