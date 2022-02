La Feda à la rencontre des candidats à la présidentielle

Dès le mois de janvier, la Feda avait adressé à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle ses propositions détaillées pour une transition écologique réaliste. Depuis la fédération a rencontré les équipes d’Emmanuel Macron, d’Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon et se rendra auprès d’autres candidats dans les prochains jours.

« Il s’agit de les alerter sur les risques socio-économiques induits par des choix qui seraient inadaptés sur les politiques de mobilité ; il s’agit aussi de faire en sorte que la position de la profession soit entendue et, autant que possible, prise en compte dans l’élaboration des programmes de chaque candidate et de chaque candidat en matière de transports » explique Mathieu Seguran, délégué général de la Feda.

Pour rappel, la fédération, dans sa démarche, formule principalement les demandes suivantes :

- intégrer les véhicules hybrides et hybrides rechargeables à la conversion du parc à l’électromobilité́

- investir massivement dans un réseau dense de bornes de recharge rapides et lever les freins règlementaires à leur déploiement

- revoir le calendrier et les modalités de l’interdiction des véhicules dans les ZFE

- renforcer et massifier les aides à la conversion, trop faibles et trop peu nombreuses, pour les particuliers et les professionnels.

La Feda continuera dans les prochaines semaines à défendre ces propositions afin que le prochain quinquennat ne soit pas celui d’une nouvelle crise des mobilités et permettre de concilier l’urgence écologique avec l’impératif d’une mobilité durable pour tous.