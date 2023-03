La Fédération française de football et Volkswagen France lancent une plateforme de covoiturage

Constatant que le transport représente 75 % des émissions de carbone liées à l'organisation d'un événement, Volkswagen France et la Fédération française de football ont décidé de s'associer pour réduire l'empreinte carbone des matchs de football organisés par la FFF. Ensemble, ils lancent donc une plateforme de covoiturage.

Lors des matchs des équipes de France de football (masculine, féminine et Espoirs), les supporters pourront publier leur itinéraire pour permettre à d'autres fans de se joindre à eux afin de se rendre ensemble au stade, partageant ainsi le trajet et les frais.

Une campagne #ZéroSiègeVide lors de chaque évènement

Dans le prolongement de cette plateforme, une campagne de communication autour du thème #ZéroSiègeVide sera lancée prochainement pour promouvoir cette application de covoiturage. Afin d’inciter le plus grand nombre de supporters à faire du covoiturage et promouvoir l'électromobilité, un large éventail d’avantages sera proposé : places de parking gratuites, accès privilégiés au bord du terrain ou encore le prêt de véhicules électriques Volkswagen. Lors de chaque rencontre, un bilan carbone Scope 3 sera réalisé pour mesurer le volume d’émissions évité par les covoitureurs.

La plateforme est d'ores et déjà accessible et prête pour le prochain match de l’équipe de France masculine face aux Pays-Bas, prévu le 24 mars prochain au Stade de France. Elle est accessible sur tous les supports via le lien suivant.