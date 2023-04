La Ferrari F40 d’Alain Prost bientôt à vendre sur internet par RM Sotheby’s

RM Sotheby’s vient d’annoncer la mise en vente de la Ferrari F40 ayant appartenu à Alain Prost. La maison de ventes proposera aux enchérisseurs du monde entier d’acquérir cet exemplaire livré neuf en 1990 au champion français, alors qu’il venait d’arriver au sein de la Scuderia Ferrari. Alain Prost avait reçu cette voiture en tant que pilote officiel de l’écurie de Formule 1. La F40 était alors la voiture de route la plus extrême produite par la firme de Maranello et la dernière conçue sous l’ère Enzo Ferrari. Le pilote connaîtra d’ailleurs une période difficile chez Ferrari, dans un contexte interne difficile. Sa voiture « de fonction » arrive aujourd’hui sur le marché de la collection.

Vente prévue du 10 au 12 mai

Cette F40 dispose de son certificat « Ferrari Classiche », qui confirme que le châssis, le moteur, la boîte de vitesses et la carrosserie sont d’origine. Cet exemplaire a été livré dans une configuration appréciée des amateurs, puisqu’elle n’avait pas de catalyseur et ne disposait pas de suspensions ajustables. Elle possède sa trousse à outils d’origine et un ensemble de bagages spécifique. Au cours de sa vie, cet exemplaire a remporté la deuxième place de sa catégorie lors du concours organisé par la marque pour son 70ème anniversaire. Cette F40 sera proposée aux enchères par RM Sotheby’s sur la plateforme digitale Sotheby’s Sealed. La vente sera ouverte du 10 au 12 mai. Ce portail a déjà permis à la maison de ventes d’adjuger plusieurs modèles d’exception comme la Mercedes 300 SL de Juan-Manuel Fangio et une rare Ferrari 288 GTO Evoluzione. RM Sotheby’s ne donne pas d’estimation mais l’une des dernières F40 vendues a atteint 3,7 millions d’euros.