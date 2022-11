La Fiat 500e va électriser l’Amérique du Nord début 2024

Fer de lance de la stratégie d'électrification de la marque, la nouvelle 500e arrivera sur le marché américain au début de l'année 2024, marquant ainsi l'expansion de la marque Fiat au Canada et aux États-Unis.

La nouvelle est tombée. La compacte italienne version électrique fera son entrée sur le marché nord du continent américain en début d’année 2024. C’est Olivier François, P-DG de Fiat et global chief marketing officer de Stellantis, qui l’a annoncé en personne à l’occasion du salon automobile de Los Angeles. Avec la Fiat 500 100 % électrique, le constructeur veut accompagner la transition des Américains vers une mobilité durable. « La nouvelle 500e est plus qu'une voiture, c'est un projet social pour nourrir l'appétit de l'Amérique pour une mobilité durable, confirme le dirigeant. Nous voulons initier l'Amérique aux véhicules électriques avec notre icône, la Fiat 500, parce que c'est la bonne chose à faire. Nous devons ouvrir de nouvelles voies et ce sera un privilège pour notre nouvelle 500e de contribuer au changement. Sur le plan humain, il s'agit d'un engagement à faire entrer, à nouveau, les clients dans l'avenir de la mobilité ».

Trois grands noms pour trois séries spéciales

Pour l’occasion, Fiat a présenté trois séries spéciales de la citadine que sont les 500e Armani, Kartell et Bvlgari, qui mêlent à la fois la haute couture, la joaillerie, la mode, le luxe et l'élégance italienne.

Autrefois commercialisé en version thermique puis retiré de ce marché en 2019 en raison de mauvaises ventes, le modèle ne sera proposé qu’en version 100 % électrique en Amérique du Nord au cours du premier trimestre 2024. Fiat dévoilera officiellement le modèle ainsi que sa fiche technique, lors de l’édition 2023 de ce même salon américain.