La Fiat 600e débarque en France à partir de 35 900 €

Disponible à la commande depuis juillet 2023, la Fiat 600e vient étoffer le segment B. Elle est fabriquée au sein de l’usine de Tychy, en Pologne, et sera uniquement commercialisée en France, en Allemagne et en Italie entre septembre et décembre 2023, avant de conquérir le reste de l’Europe l’année prochaine.

C’est sur ses terres que Fiat a organisé les essais de la nouvelle Fait 600e. Le bolide de 4m17 de long a pour vocation de se faire une place sur le segment B, un marché délaissé par Fiat dernièrement, et avec lequel l’entreprise italienne souhaite renouer du fait de son essor en Europe. Pour surfer sur la tendance, la Fiat 600 n’est proposée, pour l’heure, qu’avec une propulsion électrique : son autonomie est de 400 kilomètres, mais grimpe à 600 kilomètres en milieu urbain. Une version hybride sera tout de même proposée au catalogue au premier trimestre 2024 pour satisfaire tous les marchés, notamment ceux qui sont en retard dans l’adoption des infrastructures électriques (l’Italie compte dans la liste). Ainsi, la version 100 % électrique sera commercialisée cette année en France, Italie et Allemagne seulement. Puis, au printemps 2024, le reste de l’Europe suivra, ainsi que la Turquie, le Maroc ou encore Israël. « Nous voulons leur donner une chance », reconnaît Gaetano Thorel, responsable Fiat et Abarth Europe.

La clé de la simplicité

Stellantis oblige, la 600e repose sur la même plateforme que la Jeep Avenger. Pour assurer autant de succès à la 600 qu’à la 500, Fiat a volontairement opté pour la simplicité : une seule batterie de 54 kWh, deux finitions de lancement « La Prima » et « Red » qui sont respectivement affichées au prix de 40 900 euros et 35 900 euros. Finalement, les clients ne pourront choisir que la couleur de la carrosserie facturée à 850 euros, sauf pour les deux teintes gratuites de lancement à savoir Orange et Rouge (Orange, Sable, Bleu et Vert pour La Prima, et Rouge, Onyx Black et Ice White pour la Red). Un argument assumé par le constructeur. « Nous avons souhaité rendre la vie du client plus facile, notamment lors du parcours d'achat sur Internet, et gagner en lisibilité dans l’offre automobile dans sa globalité, confirme Guillaume Clerc, directeur du produit Fiat & Abarth. Par ailleurs, du point de vue du management industriel et commercial, cette simplicité nous permettra d’optimiser et rentabiliser l’ensemble de nos investissements, mais aussi d’être plus réactifs et rapides dans la gestion de nos stocks ». Les équipes de la marque n’excluent pas la possibilité d’étoffer ultérieurement la gamme de la 600 en proposant d’autres finitions et packs d’équipements en fonction de la demande.

Une voiture plaisante à conduire

Cette personnalisation visuelle se retrouve jusque dans l’habitacle où les usagers peuvent sélectionner jusqu’à 8 couleurs différentes. Ceux-ci disposent de 15 litres de rangement (chargeur à induction et prises USB types A et type C intégrés) au niveau de la colonne centrale. C’est d’ailleurs ce qui diffère de la Fiat 500 qui ne possède par cet espace. Sinon, au niveau de la planche de bord, la proximité est indéniable et l’écran tactile de 10,25 pouces domine le centre de l'espace. La netteté de l'affichage est d'ailleurs à souligner avec la vision de la Basilique de Superga de Turin dans son intégralité.

Le coffre est satisfaisant, avec une capacité de chargement de 360 litres. Sous le plancher du coffre justement, est embarqué de série un chargeur de 11 kW et d'un câble Mode 3 pour la recharge à domicile ou dans les lieux publics, garantissant une charge complète en moins de 6 heures. De plus, la nouvelle Fiat 600e est équipée d'un système de charge rapide de 100 kW qui permet de recharger rapidement la batterie. Il faut par exemple seulement 27 minutes pour passer de 20 à 80 %. L’assise est confortable, d’autant que le siège conducteur est équipé de la fonction massage dorsal. Pour la version La Prima, le véhicule est équipé d’une sellerie couleur ivoire, ornée du monogramme Fiat couleur turquoise. Tout le monde n’adhère pas, mais notre rédaction valide. Sur la chaussée, la Fiat de 5 places est agile et mobile, notamment sur les routes italiennes en lacets, où le mode Sport lui donne du peps (il existe également les modes Eco et Normal). Grâce à son moteur de 115 kW (156 chevaux), le véhicule de 1 520 kg assure une accélération de 0 à 100 km/h en 9 secondes. La vitesse maximale est plafonnée à 150 km/h. Les premières unités arriveront en France courant septembre.