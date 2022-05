La Fiev désigne le nouveau président du Groupe des industries d'équipements de garage

Le Groupe des industries d'équipements de garage (GIEG) a élu son nouveau président. Clément Perrin succède à Cédric Mallet à la tête du groupe de travail réunissant les fabricants de matériels de garage et de contrôle technique au sein de la Fiev. Âgé de 33 ans, Clément Perrin est également en charge des activités d'équipement de garage et de la marque Hella Gutmann sur le marché français pour Forvia. En tant que nouveau président du GIEG, il travaillera avec Thierry Coton, vice-président des équipements de garage et de contrôle technique. Ensemble, ils collaboreront sur l'élaboration du cahier des charges dans l'éventualité de la mise en œuvre du contrôle technique deux-roues (annonce du Conseil d'État d'une mise en application pour le 1er octobre 2022). La mission portera également sur la préparation aux évolutions à venir dans le cadre de la révision de la directive contrôle technique 2014/45.

En parallèle, Clément Perrin a d'ores et déjà défini les trois objectifs à atteindre pendant son mandat :