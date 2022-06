Neuf nouveaux adhérents ont rejoint la Fiev

Le syndicat français des équipementiers automobiles (Fiev) annonce l'arrivée de neuf adhérents, dont Autel, Clarios et Lauchpro.

La Fiev, fédération qui regroupe les équipementiers automobiles installés en France, compte neuf adhérents supplémentaires. Sont ainsi venus grossir ses rangs :

A.Raymond & Cie Scs qui emploie plus de 7 000 employés dans 25 pays. La société, basée à Grenoble, conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'assemblage et de fixation.

Armony, spécialiste de la pièce détachée automobile depuis plus de 50 ans. Elle détient la licence européenne de la marque Lucas pour la gamme Engine Drive depuis 2008.

Le fabricant d’équipements de garage Autel France, spécialisée dans le domaine du diagnostic automobile.

Clarios, spécialiste dans le domaine des solutions avancées de stockage énergétique. Ses 16 000 employés développent, fabriquent et distribuent une gamme de technologies de batteries.

Flexfuel (Energy Development), société spécialisée dans l'optimisation des performances et des consommations des moteurs. Elle développe et commercialise depuis 2008 une gamme de produits tournée vers le décalaminage hydrogène et la conversion au superéthanol E85.

Launchpro France importateur d’appareils de diagnostic multimarques de la marque Launch.

Merit France (Merit automotive electronics systems) est né le 1er janvier 2017 à la suite de la cession par Delphi de sa division mécatroniques system. Fournisseurs de tous les commutateurs que l'on peut trouver à l'intérieur de l'habitacle ou à l'extérieur du véhicule, Merit France travaille depuis des années avec les constructeurs français.

Procodis France, équipementier spécialisé sur les lignes moteur, pièces techniques, embrayage, liaison au sol, freinage, antivibratoire et pièces de maintenance. Le groupe est présent dans plus de 100 pays.

Style & Design, entreprise 100 % française, acteur de création et de fabrication, sur mesure et en série, d'objets pour le secteur du transport et du luxe.

La Fiev fédère désormais 130 groupes d'entreprises et leurs 300 sociétés.