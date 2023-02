La Figiefa salue la loi sur les données de la Commission européenne

Le Data Act fait partie de la stratégie de l’Union européenne de développer un marché unique de la donnée en venant soutenir l’accès, le partage et la réutilisation responsables et dans le respect des valeurs de ses membres, notamment la protection des données personnelles. Parfois surnommé comme le « RGPD des données industrielles », la loi sur les données résulte de l’objectif du législateur européen d’assurer une meilleure répartition de la valeur issue de l’utilisation des données personnelles et non personnelles entre les acteurs de l’économie de la donnée, spécifiquement liées aux objets connectés.

L’ambition de cette loi est de consolider une économie européenne de la donnée et d’harmoniser entre les pays membres l’accès aux datas, leur transfert et leur partage.

Le Data Act crée des obligations à la charge des entreprises qui génèrent des données industrielles au bénéfice de leurs clients utilisateurs, ainsi qu’au bénéfice d’entreprises tierces, comme les fournisseurs de services à valeur ajoutée ou accessoire aux produits connectés au sein de l’Union européenne. La loi instaure deux nouveaux droits :

Un droit d’accès pour l’utilisateur aux données générées par l’utilisation d’un objet connecté pour renforcer son expérience utilisateur, ainsi que sa liberté de recourir à des tiers pour la maintenance du produit qu’il a acheté ou loué.

Un droit pour l’utilisateur d’exiger la portabilité des données générées par son utilisation de l’objet connecté vers un tiers destinataire qui pourra les réutiliser à son tour pour fournir son propre service à l’utilisateur.

De plus, le Data Act implique la portabilité au moyen de l’interopérabilité des services et des systèmes (à savoir la capacité d’au moins deux espaces de données ou réseau de communication, systèmes, produits, applications ou composants, d’échanger et d’utiliser des données afin de remplir leur fonction, comme cité dans l’article 28). L’article 29 traite du cloud switching, soit l’obligation pour leurs exploitants d’élaborer des spécifications d’interopérabilité ouvertes en conformité avec les normes européennes.

Le règlement sur les données a été présenté le 23 février 2022 et sera voté en plénière au mois de mars.