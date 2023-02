La financière des marques Hyundai et Kia en France génère 1,3 milliard d'euros en 2022

La coentreprise Hyundai Capital France (HCF), filiale de Hyundai Motor Group, et de CGI Finance, filiale de la Société Générale, permet le financement des ventes dans les réseaux Kia et Hyundai en France ainsi que l'accompagnement sur les stocks. Après un an d'existence, cette financière a généré un actif total de plus de 1,3 milliard d’euros à fin 2022.

Après une année d'existence, Hyundai Capital France (HCF) révèle quelques chiffres sur son bilan en France pour les réseaux Kia et Hyundai. La financière est le résultat d'une coentreprise entre Hyundai Capital, filiale de Hyundai Motor Group, et CGI Finance, filiale de la Société Générale.

L'établissement est co-dirigé par Thierry Rougeot (CGI Finance) nommé président de Hyundai Capital France et par Woo Jong Joo (Hyundai Capital Services). La France est l'un des marchés les plus importants pour Hyundai Motor Group. C'est pourquoi le groupe a opté pour la stratégie de création d'une société captive de financement pour accompagner les ventes de véhicules sur le marché européen en fournissant des services financiers sur mesure aux clients et aux concessionnaires.

Une part de marché en hausse

Sur un marché français en recul de 7,8 % en 2022, les marques Hyundai et Kia n'ont que très peu subi l'impact de la crise des semi-conducteurs. La Corée du Sud étant un important fabriquant de composants. Une réalité industrielle qui a permis aux marques coréennes de surperformer en augmentant considérablement leur part de marché.

Hyundai se classe en huitième position des marques les plus vendues en France, avec une part de marché de 3,1 %. Kia se positionne à la dixième place du classement, avec une part de marché de 3 %.

Un encours de 1,3 milliard d'euros en 2022

Logiquement, la financière Hyundai Capital France (HCF) récolte les fruits de ces bonnes performances commerciales. On apprend ainsi qu'HCF a généré un bénéfice avant impôt positif, avec un actif total de plus de 1,3 milliard d’euros à fin 2022. Sans autre précision au niveau des pénétrations de l'établissement dans les réseaux, la financière communique « qu'au cours de la première année d’activité, Hyundai Finance et Kia Finance, au travers de HCF, ont déjà atteint un taux de pénétration élevé et posé les bases d’une collaboration étroite avec les deux marques de mobilité ».