La flotte américaine de Domino’s roule en Chevrolet électriques

Engagée à atteindre l’objectif de zéro émission de carbone d'ici à 2050, l’une des principales entreprises de livraison de pizzas au monde a donc, logiquement, décidé d’opter pour une flotte de véhicules électriques. Utilisant déjà des vélos et des scooters électriques sur 24 marchés internationaux, dont les États-Unis, la branche américaine de Domino's intègre à présent des citadines électriques de la marque outre-Atlantique Chevrolet.

Pionnier de la livraison innovante

Au nombre de cent, ces « Chevy Bolt » ont été retenues pour leur autonomie étendue (un peu plus de 400 km) et leur look personnalisé détonnant. Cette flotte branchée avance de nombreux atouts en matière de sécurité, de coûts de maintenance (inférieurs à ceux des véhicules thermiques) et promet des économies de carburant à la clé. « Les flottes de véhicules électriques offrent également plus d'opportunités pour attirer les chauffeurs-livreurs qui n'ont pas leur propre voiture », justifie aussi Domino’s. C'est pourquoi l'entreprise, qui compte 19 500 magasins dans plus de 90 marchés à travers le monde, prévoit de déployer 700 autres Chevrolet électriques « dans les mois à venir. »

Associée à Enterprise Fleet Management pour la gestion de compte locale, l'acquisition des véhicules, leur financement ou encore les solutions télématiques et la maintenance de cette nouvelle flotte électrique, Domino’s ne cesse d’innover pour optimiser ses prestations de livraison. Celles-ci ont débuté en 1960 avec une Volkswagen Beetle, avant d’être assurées en 2015 par le DXP (diminutif de Delivery Expert), un véhicule conçu sur mesure. Depuis, Domino’s a également testé la livraison autonome de pizzas avec des voitures mais aussi des robots, prouvant ainsi son implication dans l’évolution écologique et technologique de cette activité.