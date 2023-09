La flotte automobile du loueur longue durée Arval poursuit sa croissance

Après avoir clôturé 2022 avec une flotte en croissance de +8,3 %, approchant 1,6 million de véhicules, Arval a poursuivi sa croissance au cours du premier semestre de cette année. En dépit de délais de livraison toujours longs, la flotte du spécialiste de la location longue durée atteint désormais 1 642 997 unités dans le monde à fin juin, soit une croissance de 9,5 % par rapport à la même période l'an passé (+6,7 % à périmètre constant).

Une flotte automobile toujours plus électrique

Dans le détail, les clients entreprises représentent 1 093 998 véhicules (+6,9 %) quand le segment Retail (PME et particuliers) compte 486 490 véhicules (+12,8 %). Autres faits marquants : près de 366 000 véhicules à la route sont électrifiés (+23,5 %), dont 126 000 sont 100 % électriques (+39,4% par rapport à fin 2022).

Alain van Groenendael, Président et Directeur Général, commente : "Arval réalise une très bonne performance au premier semestre 2023. Notre résultat opérationnel brut est en augmentation sensible (+24,5 % à 1 553,5 millions d’euros), soutenu par la hausse du nombre de véhicules vendus et la situation toujours favorable du marché des véhicules d’occasion. Les frais de gestion sont maîtrisés et le coût du risque reste modéré. Arval enregistre ainsi au premier semestre de l’année un résultat net de 770 millions d’euros, en forte croissance par rapport à la même période de l’année dernière. Nous avons poursuivi au premier semestre la mise en œuvre de notre plan 2025 Arval Beyond, avec des progrès importants accomplis dans tous les domaines, dépassant notamment désormais le seuil des 500 000 véhicules connectés."