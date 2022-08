La flotte Baudin Chateauneuf multiplie les usages de la télématique

Mise en place au sein de la flotte Baudin Chateauneuf fin 2019, la télématique avait alors pour objectif la géolocalisation des véhicules utilitaires. Depuis, la découverte des fonctionnalités de SuiviDeFlotte autour de la maintenance prédictive, de l’éco-conduite ou encore de la prise de carburant a ouvert le périmètre d’usages. Et ce n’est pas fini avec le virage électrique engagé par le groupe.

De la géolocalisation à la mise en place d’indicateurs de suivi

C’est en prenant la responsabilité du service Transport et Garage chez Baudin Chateauneuf en mars 2021, que Yannick Moraux prend la mesure du potentiel de l’outil choisi par l'entreprise quelque temps plus tôt. « En arrivant, j’ai commencé à regarder notre outil SuiviDeFlotte, et me suis aperçu qu’il y avait beaucoup d’autres possibilités. Il pouvait nous permettre de réaliser un meilleur suivi de la flotte automobile sur beaucoup de points », se souvient-il. Après avoir suivi une formation, le responsable du parc visualise la supervision qu’il peut faire de son parc d’utilitaires. La centralisation des données de roulage et de gestion, leur présentation paramétrée sous forme de rapports, de tableaux de bord ou d’indicateurs, la possibilité de passer d’une vue générale à une vue par type de véhicule ou par agence, ou encore de zoomer sur un seul véhicule, la possibilité de choisir sa période d’analyse... « On va pouvoir se passer de nos tableaux Excel !, se réjouit Yannick Moraux. L’outil télématique apporte un gain de temps, il permet de superviser la partie maintenance, le suivi des trajets, les prises de carburants. La télématique sert également à suivre les comportements de conduite des salariés au volant des utilitaires. »

Accompagner la transition du parc

Plus récemment, un autre projet de monitoring, concernant la consommation de carburant des véhicules, est lancé. L’enjeu d’économie dans la période d’envol des prix à la pompe est une évidence. D’autant que transition énergétique oblige, chez Baudin Chateauneuf, les véhicules essence sont partis pour remplacer complètement les anciennes motorisations diesel, et que cela pèse d’autant plus sur les charges de transport de l’entreprise. Aussi, le groupe a dû accélérer sa transition énergétique pour satisfaire aux obligations de la loi d’orientation des mobilités, et modifier assez drastiquement sa politique d’achat. Le basculement généralisé vers des motorisations essence est ainsi combiné avec l’acquisition de véhicules 100 % électriques. Pour respecter les obligations dans les ZFE-m (zones à faible émissions-mobilité), des Renault Zoe sont utilisées pour les déplacements autour du siège, première étape d’un changement plus vaste dans les agences et filiales. « J’ai compris que SuiviDeFlotte pouvait également nous accompagner dans cette démarche du passage à l’électrique. Une prochaine étape chez nous sera d’intégrer nos véhicules électriques sur l’outil », conclut Yannick Moraux.