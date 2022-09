La flotte lourde d’Ikea vise le zéro émission d'ici à 2040

Membre de l’initiative EV100, l’enseigne d’ameublement suédoise s’engage à faire passer sa flotte de véhicules moyens et lourds (plus de 7,5 tonnes) à zéro émission dans les deux décennies à venir.

L'électrification du transport routier est l'un des principaux leviers qui permettront de décarboner cette industrie. Ikea l’a bien compris en intégrant, en 2021, une trentaine de fourgons électriques à sa flotte ou en prévoyant de déployer, sur les parkings de 34 magasins français et quatre centres de dépôt, plus de 2 000 bornes de recharge. Il faut dire qu’avec plus de 2 millions d'expéditions par an, le géant de l’ameublement pèse particulièrement dans ce secteur de la livraison par camion.

>> À LIRE AUSSI : Ikea promet de déployer 2 200 points de charge en France

Ambitionnant de devenir climatiquement positif d'ici à 2030, Ikea renforce sa politique environnementale en s’engageant, auprès de quatre autres entreprises d’envergure internationale que sont Unilever, JSW Steel, Maersk et DPD, à verdir sa flotte. Prenant part au groupement EV100+, organisation à but non lucratif lancée en 2017 par The Climate Groupe, Ikea promet donc de convertir son parc de véhicules de plus de 7,5 tonnes à la mobilité zéro émission à l’horizon 2040. Et ce sur les marchés de l'OCDE, en Chine et en Inde.

Des promesses et des actions

« La clé pour accélérer le déploiement de camions zéro émission est de collaborer en toute confiance dans l'industrie du transport et de clarifier la direction. […] Nous rejoignons donc EV100+ pour amplifier le mouvement vers le transport durable. C'est urgent et faisable », a fait savoir Elisabeth Munck af Rosenschöld, responsable du développement durable, Supply Chain Operation pour Ikea Supply AG. Le groupe suédois rejoint ainsi plus de 120 entreprises éco-responsables rassemblés au sein d’EV100+, qui compte dès lors un parc de 5,5 millions de véhicules.

>> À LIRE AUSSI : Électrification des flottes : 44 000 véhicules rejoignent l'initiative EV100

Ikea n’a d’ailleurs pas attendu longtemps pour agir puisque l'entité Ikea Industry, Volvo Trucks et le groupe Raben ont tout récemment signé un accord de collaboration sur le transport lourd à zéro émission en Pologne. Des camions Volvo électriques seront donc testés pour les flux de transport internes dans deux usines Ikea Industry de la région. À terme, « les enseignements tirés du pilote seront utilisés pour l'électrification des opérations de transport à grande échelle dans un réseau de transport plus vaste », promet Ikea.