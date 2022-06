La flotte de Carrefour Location s'enrichit de véhicules Tesla

Quand Carrefour Location s'ouvre à l'électrique, ce n'est pas avec n'importe quels modèles. Aux côtés des Fiat 500, Fiat 500 Cabriolet, Renault Clio, Captur, Scénic et Kadjar et Jeep Renegade ou encore des utilitaires Fiat Talento et Ducato, l'enseigne propose désormais à ses clients de prendre le volant de Tesla Model 3 ou Model Y. Des véhicules aux technologies embarquées particulièrement poussées et à l'autonomie conséquente, qui ne cessent de faire tourner les têtes sur leur passage. Des véhicules que l'on peut déjà trouver en location mais chez des enseignes spécialisées (Hertz, Sixt, ...) et à des tarifs plutôt élevés.

Filiale d'un des leaders français de la grande distribution, Carrefour Location vient bouleverser cet ordre établi en proposant des tarifs très raisonnables pour ces deux véhicules électriques premium. Jusqu'à fin juillet, le loueur facture à ses clients moins de 60 euros la journée en Tesla. Dès le mois d'août en revanche les tarifs pratiqués évolueront à la hausse avec des locations tarifées entre 119 et 149 euros par jour, en fonction du modèle désiré et du calendrier des agences, selon nos confrères du quotidien Le Parisien.