La flotte de SNTBG intègre sept nouveaux camions MAN

Basée en Saône et Loire, la Société Nouvelle des Transports Berthoux Gillé a réceptionné, le 22 août dernier, sept MAN TGX de 510 ch. L’entreprise renouvelle ainsi plus de la moitié de son parc de véhicules de transport.

Fondé en 2001, le groupe SNTBG est aujourd’hui un acteur réputé dans le domaine du transport de produits pulvérulents et de produits en vrac, à destination essentiellement de l’industrie agro-alimentaire. Une activité qui nécessite d’avoir une flotte d’engins fiables. Ce n’est donc pas par hasard que SNTBG a commandé sept nouveaux camions à l'un des principaux fabricants de véhicules industriels en Europe, MAN.

>> A LIRE AUSSI : Le MAN TGX élu « International Truck of the Year 2021»

« Nous avions déjà un MAN et en étions très satisfaits. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de renouveler notre parc avec ces MAN de nouvelle génération. De plus, la concession MAN de Chalon sur Saône offre des services de qualité » a en effet déclaré Olivier Berthoux, gérant de SNTBG, pour justifier l’acquisition de sept MAN TGX 18-510. Destinés au transport régional, national et international, ces derniers se verront ainsi attelés à des bennes céréalières, mais aussi affectés au transport de granulats et de palettes.

Des camions qui riment avec confort

Ils seront également dotés de la spacieuse cabine GX de MAN, offrant un niveau de vie à bord idéal pour les longs trajets avec un poste de conduite ergonomique et un habitacle surélevé. Pour cause : « nous avons voulu privilégier le confort en équipant ces MAN avec la climatisation de nuit et des couchettes à sommier à lattes. Un réfrigérateur vient compléter l’équipement, tout comme la suspension pneumatique intégrale », fait observer Olivier Berthoux.

>> A LIRE AUSSI : MAN livre 35 TGX à Multi Transports

Avec l’intégration de ces sept MAN TGX 18-510, la société SNTBG renouvelle plus de la moitié de son parc, constitué d’une douzaine de véhicules. Et même si ceux-ci carburent au diesel, leurs performances routières devraient permettre au transporteur de « réduire [sa] consommation moyenne de près de 10 % par rapport à [ses] véhicules précédents », note Olivier Berthoux.