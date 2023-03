La flotte des Transports Perbet pilotée par Samsara

Les 80 véhicules qui constituent le parc automobile du transporteur français ont adopté la solution d’informatique embarquée et de gestion digitalisée développée par la plateforme Samsara, améliorant ainsi la remontée de données sociales et l’optimisation des trajets.

Créée en 1968 à Saint-Etienne, Transports Perbet est une entreprise familiale spécialisée dans la location de véhicules industriels avec conducteurs pour le transport routier et le fret de proximité. Forte de 80 véhicules et d’une équipe de 120 conducteurs, cette société compte des clients en France comme à l’international, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Pour administrer efficacement une telle flotte de chauffeurs décentralisés, les Transports Perbet ont fait appel aux dernières innovations et services digitaux avancés par Samsara.

Cette marque pionnière du Cloud et des opérations physiques connectées assure en effet aux Transports Perbet une baisse des kilomètres parcourus par ses véhicules grâce à la géolocalisation. Celle-ci permet en effet de reconfigurer les itinéraires selon la consommation de carburant et les péages rencontrés sur le parcours. Grâce aux dashcams intégrées de Samsara, Transports Perbet atteste également une réduction de la prime d’assurance qui, après un peu plus d’un an d’utilisation, ont « réduit nos sinistres de 20% » souligne Mathieu Orel, exploitant chez Transports Perbet.

Une qualité de travail accrue avec la data

La remontée des données sociales impactant le temps, le délai et la qualité de traitement, notamment pour les salaires et le remboursement des frais engagés par les conducteurs, le fait que celle-ci se fasse en quelques heures apportent de nombreux bénéfices pour les Transports Perbet. Ainsi, ce ne sont plus deux journées complètes qui sont nécessaires pour rassembler et traiter les données du mois passé mais dorénavant seulement 10 minutes par jour. Un suivi sur le long terme qui diminue la marge d’erreurs. Sans oublier que la remontée des données renforce aussi l’éco-conduite, qui participe à la sécurité des conducteurs et à l’abaissement des émissions de CO2.

« Notre précédente solution accusait certaines limites et ne nous permettait pas d’avoir les niveaux de rapidité et de fiabilité de traitement que nous souhaitions, aussi bien pour notre confort de travail que pour la satisfaction de nos chauffeurs. Nous avons été convaincus par la supériorité de la technologie de Samsara, notamment grâce aux nombreux retours très positifs d’autres transporteurs » explique Mathieu Orel pour justifier d’avoir choisi Samsara. En plus d’un déploiement réalisé en une dizaine de jours à peine pour équiper l’ensemble de la flotte du transporteur.