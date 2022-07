La flotte du loueur Toosla s’accroît avant l’été

Acteur de la location de véhicules courte durée, Toosla compte désormais plus de 480 voitures au sein de son parc automobile. Un nombre doublé par rapport à la même période en 2021, et qui s’annonce de bon augure à la veille des départs en vacances.

Après son introduction en Bourse en décembre 2021, l’entreprise Toosla a vu de nouvelles opportunités de financements et de croissance s’ouvrir à elle. Spécialiste de la LCD garantissant une disponibilité 24h/24, 7j/7, et en libre-service de ses véhicules, Toosla a ainsi considérablement renforcé le volume de sa flotte. Dénombrant 240 voitures en 2021, le loueur en possède à présent 480 de cinq marques différentes (contre trois il y a un an) : BMW, Jeep, Mercedes, Peugeot et Tesla.

Accélérateur de croissance

Ce doublement du parc locatif de Toosla, alors même que les livraisons de véhicules neufs se complexifient en raison d’un contexte tendu pour l’industrie automobile, s’explique par la conclusion de nombreux partenariats entre d’importants constructeurs et Toosla. En mai 2022, le loueur a en effet signé avec Jeep et Peugeot, pour la livraison des modèles Compass Hybride, de 208 et de 2008. De quoi étoffer la gamme de véhicules proposés au catalogue pour répondre aux besoins divers des utilisateurs et notamment la volonté d’une mobilité décarbonée. Toosla rassemble ainsi 30 % de véhicules à faibles émissions (contre 20 % en 2021) et envisage d’électrifier l’ensemble de sa flotte à l’horizon 2025.

Avec ce renforcement de sa flotte, Toosla a donc les moyens de tirer profit de la saison estivale comme le confirme Éric Poncin, président-directeur général de Toosla. « Le doublement de la flotte est un cap important pour Toosla. […] Nous sommes ainsi parfaitement prêts pour cet été mais aussi pour tenir nos objectifs de croissance », assure-t-il. Rappelant également que « pour les prochaines années, nous aurons à cœur de dupliquer ce beau succès dans des capitales européennes. » Actuellement, Toosla a implanté son service de location au sein de 13 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes ou encore, depuis mai 2021, à Madrid.