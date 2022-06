La flotte Hype intègre le Citroën ë-Jumpy électrique... en attendant l'hydrogène

Le choix de Hype s'explique par sa volonté de déployer un millier de véhicules TPMR zéro émission à l'horizon 2024, afin d’être au rendez-vous des grandes échéances sportives qui attendent la France à cette période. Pour commencer, ce sont deux ë-Jumpy électriques qui vont venir renforcer les rangs du spécialiste. Une première étape dans l'attente de solutions hydrogène sur ce type de véhicules qui permettront de compenser les limites en termes d’autonomie ou de temps de recharge pour les professionnels du taxi. Dans cette perspective, Hype a ainsi engagé un dialogue structurant avec le groupe Stellantis mais aussi d’autres constructeurs et équipementiers pour accélérer la mise sur le marché d’un modèle TPMR 100 % électrique intégrant également un dispositif hydrogène. Une offre encore très restreinte et aux tarifs prohibitifs.

Malgré tout, Hype s'est déjà engagé à commander deux utilitaires hydrogène parmi la gamme développée par Citroën, Peugeot et Opel. Ils seront utilisés par les équipes en charge de l'exploitation des stations de ravitaillement de l'entreprise dès la fin de l'été et intégreront l'écosystème Last Mile soutenu par l’Ademe, l'Île-de-France et l’Union européenne (CINEA), dont l’objectif est de déployer plusieurs centaines de véhicules utilitaires à hydrogène sur la région d’ici à 2024.

« En contribuant à enclencher le passage à l’échelle, Hype joue son rôle de catalyseur pour accélérer l’émergence d’une solution 100 % électrique "hybride", qui intégrerait un dispositif hydrogène et une batterie électrique rechargeable de taille raisonnable », commente Mathieu Gardies, président de Hype.