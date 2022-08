La flotte vélo de la SNCF de Rennes administrée par Fredo

Il y a un an, la SNCF de Rennes a choisi la jeune entreprise Fredo pour équiper son parc cyclable en libre-service de cadenas connectés et reliés à une plateforme de gestion. Une solution qui ne nécessite aucune installation de bornes et qui semble faire ses preuves.

Pour accompagner la mobilité de ses salariés, nombre d’entre eux arrivant en train et se rendant au technicentre basé à 6 km de la gare, la SNCF de Rennes a déployé une flotte de vélos. Jusqu’à la fin de l’année 2020, celle-ci était gérée par un service de boîtes à clé, complexe à contrôler. Ainsi, en février 2021, la branche rennaise de la société ferroviaire a lancé un appel d’offres en vue d’optimiser et de simplifier l’utilisation de ses 20 vélos à assistance électrique. Résultat : c’est la société Fredo, proposant un système de cadenas connectés, qui a été retenue et expérimentée à partir de mai 2021.

Plus de 3 000 trajets effectués en un an

Un peu plus d’an après sa mise en place au sein de la SNCF de Rennes, la solution Fredo rencontre un véritable succès en enregistrant plus de 3 000 trajets à son actif. S’adressant aux entreprises et collectivités – dont l’assureur Groupama et Vienne Condrieu Agglomération –, elle offre de multiples avantages. En plus de garantir un moyen de déplacement décarboné répondant aux enjeux écologiques des entreprises, Fredo demeure propriétaire des technologies et maîtrise les outils de développement afin d’assurer une stabilité d’exploitation et une souplesse d’adaptation aux besoins de chaque société.

« Des statistiques d’utilisation nous sont remontées via les systèmes Fredo et nous travaillons actuellement sur l’inclusion du service en se fixant comme objectif de mettre plus de femmes en selle (30 % des utilisateurs aujourd’hui) », note également Frédéric François, responsable du pôle affaires à la SNCF et référent de la flotte. Enfin, en équipant de ses cadenas des vélos déjà présents sur site, Fredo « s’inscrit pleinement dans une économie circulaire des biens de mobilité », ajoute Thomas Randolph, co-fondateur de Fredo. Qui espère que « ce modèle inspirera d’autres entreprises à franchir le cap de la mobilité décarbonée et partagée ».