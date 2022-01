La FNA accueille le syndicat national du contrôle technique automobile

Le syndicat national du contrôle technique automobile, ou SNCTA, vient de rejoindre la FNA dans le but d'apporter sa contribution à la défense des centres de contrôle technique.

Cette année le contrôle technique célèbre ses 30 ans et poursuit sa structuration, notamment face aux mutations du métier. Le nouveau pôle du contrôle technique au sein de la fédération national de l'automobile, FNA, regroupe 6 466 centres de contrôles. Les priorités seront de :

Mutualiser leurs compétences et leur expertise au services des professionnels

Agir pour le recrutement et la formation des nouveaux contrôleurs techniques

Garantir aux exploitants de centre leur indépendance

Créer du lien entre les centres (autour d'évènements métier)

Et de sensibiliser les automobilistes et l'après-vente sur le renforcement du contrôle du niveau de pollution des véhicules, et leur sécurité.

De plus, le SNCTA peut désormais s'appuyer des fonctions de support de la fédération, tout en gardant son indépendance. Roland Thevenoux, président du SNCTA, indique : « La FNA partage avec le SNCTA des valeurs communes d'entreprenariat et d'indépendance de l'artisan, dans le respect de la réglementation du contrôle technique. » Les deux syndicats invitent les exploitants de centres à les rejoindre et ainsi de bénéficier des services mutualisés.