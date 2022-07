Tentez de gagner un garage lors du salon Equip Auto

Cette année, l’opération « Gagnez un garage » se déroulera à l’occasion du salon Equip Auto qui aura lieu du 18 au 22 octobre prochains à Paris, Porte de Versailles. Toute entreprise, personne physique ou morale domiciliée en France métropolitaine ayant la qualité de mécanicien réparateur automobile (MRA), agent de marque, carrossier, détaillant en carburants disposant d’une baie de montage, dépanneur-remorqueur avec atelier pourra y participer.

Le déroulé du jeu-concours

Les inscriptions débuteront à partir du 1er septembre. Durant les quatre premiers jours du salon, chaque réparateur qui aura tenté sa chance, soit en ligne sur le site de la FNA depuis le 1er septembre, soit sur place durant Equip Auto, pourra gagner quotidiennement une dotation comprise entre 7 000 et 12 000 euros en équipements, pièces de rechange ou services. L’ultime tirage au sort dédié au gros lot aura lieu le 22 octobre. Comme à l’habitude, il est exclusivement réservé aux professionnels qui devront avoir validé leurs bulletins sur chacun des stands partenaires avant de venir les déposer sur le stand de la FNA.

Une communication à la hauteur

Pour que tous les professionnels concernés soient dûment informés et puissent facilement tenter leur chance, la FNA va déployer une grande campagne de communication. Celle-ci va s’appuyer sur une vague de six emailings diffusée vers une cible de plus de 30 000 réparateurs jusqu’au 18 octobre alors qu’une large campagne sur les réseaux sociaux et chez les médias partenaires sera également mise en place. De plus, 25 000 bulletins de participation au tirage du gros lot seront distribués à l’entrée du salon aux visiteurs qui pourront aussi les retrouver sur les stands des partenaires exposants comme sur le stand de la FNA et celui spécifiquement dédié à l’opération.