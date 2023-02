La FNA s’inquiète de la croissance du nombre de centres de contrôle technique

Le dernier bilan du contrôle technique publié par l’Utac-Otc recense 6 667 centres de contrôle agréés dont 1178 non rattachés à un réseau. Cela représente une augmentation de 122 centres par rapport à 2021. Une croissance qui alerte la FNA qui explique que la France n’a pas besion de davantage de centres. « Le maillage actuel répond parfaitement à la demande » explique le syndicat qui précise qu’un rendez-vous ne réclame pas plus que 48 heures !

Pour la FNA le risque d’une augmentation des centres de contrôle techniques en France pourrait nuire à leur la rentabilité. Cela d’autant plus que le parc ne grossit plus aussi vite que par le passé. Et l’instauration des ZFE se présente aussi comme une menace. Ajoutons au tableau le problème récurrent de recrutement de contrôleurs.

Des défaillances mineures trop souvent négligées

Sur un autre registre, le syndicat des artisans de l’automobile fait remarquer que plus de 70% des véhicules particuliers présentent au moins une défaillance mineure. Les centres constatent entre deux visites un manque de prise en charge de ces défaillances. Outre l’anecdotique point sur les réglages de feux de brouillards avant, on note les points suivants : opacité, pneumatiques, les disques de freins, les triangles et bras de suspension, état des phares, plaquettes de freins… La FNA rappelle et sensibilise sur l’importance du rôle préventif des défaillances mineures. « Les réparateurs doivent demander systématiquement à leurs clients les procès-verbaux pour planifier les réparations nécessaires dans le temps et éviter ainsi une aggravation des avaries pouvant alors coûter très chers aux familles » conseille la FNA.