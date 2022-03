La FNA souhaite que la fiscalité des carburants soit impérativement revue

Prix des carburants : Jean Castex annonce une baisse de 15 centimes par litre

Au 1er avril, les prix à la pompe du gazole et du sans-plomb (98, 95 et E10) baisseront de 15 centimes d'euro par litre a annoncé le Premier ministre. Une mesure qui s'appliquera pendant quatre mois et coûtera près de 2 milliards d'euros...