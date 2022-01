La FNTR alerte sur la hausse problématique du prix des carburants, dont celle du gaz

La FNTR n’hésite pas à parler de hausses dramatiques pour les transporteurs routiers en alertant sur la flambé des prix des carburants qui se chiffre en dizaine de milliers d’euros pour les entreprises. Si le gazole a augmenté de 30 % sur un an, c’est surtout la hausse du gaz qui interpelle la fédération : + 400% sur la même période !

« Pour les professionnels, une seule option : laisser les camions au gaz au garage sous peine de travailler littéralement à perte » déplore le syndicat pour qui c’est toute la stratégie de transition énergétique du secteur qui est remise en cause « puisqu’aucune énergie alternative n’est assez mature aujourd’hui pour pallier l’utilisation du gaz. »

Si l’activité a globalement repris, les coûts de production deviennent insupportables pour les entreprises. Les professionnels du transport et de la logistique sont inquiets. L’explosion des coûts auxquels ils doivent faire face sont en train d’anéantir les marges. Si les transporteurs bénéficient d’un système de répercussion en pied de facture des variations des coûts du carburant, cette disposition reste avant tout contractuelle et n’est en rien systématique. De plus, elle s’applique souvent de manière décalée dans le temps. A cela s’ajoutent une inflation généralisée des coûts de production, comme l’entretien par exemple.

« Le secteur ne pourra pas faire face seul à l’augmentation de ses coûts sans mettre à mal sa capacité même à répondre à la demande. Du donneur d’ordres au consommateur en passant par le Gouvernement, c’est bien l’ensemble des acteurs qui devront prendre leur part sous peine de fragiliser l’ensemble de notre économie » prévient la FNTR.