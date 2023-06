La FNTR lance la 4ème édition de la Semaine nationale du TRM

Pour la 4ème année la FNTR lance la semaine nationale du transport routier de marchandises. Cette édition se déroulera du 03 au 09 juillet 2023 sur tout le territoire avec la participation des syndicats FNTR et des entreprises adhérentes pour valoriser et mettre en lumière le secteur et les métiers du transport routier de marchandises. Les entreprises de transport et de logistique ouvriront leurs portes afin de partager leur quotidien. Avec cette semaine thématique, la FNTR entend également valoriser les métiers du TRM, ainsi que prouver son rôle d'interlocuteur sur les dossiers locaux nationaux et européens.