La FNTR Nord retient Teleroute

La FNTR Nord annonce donc avoir retenu Teleroute comme bourse de fret. Soucieuse de défendre les intérêts des transporteurs routiers, un tissu de PME traversant actuellement de fortes turbulences (inflation, revalorisations salariales, concurrence transfrontalière, nouvelles règlementations, pression environnementale), la Fédération nationale des transporteurs routiers a sélectionné Teleroute pour offrir de nouveaux services performants à ses adhérents. La position de bourse de fret leader en Europe et la connaissance du secteur du transport routier de marchandises français ont représenté les atouts majeurs de Teleroute auprès de la FNTR Nord.

Des solutions numériques de dernière génération

« Pour la FNTR Nord, Teleroute a construit une offre unique et sur mesure permettant aux adhérents de la fédération d´avoir accès aux trois bourses de fret interconnectées (Teleroute, WTransnet et 123Cargo) et trouver de nouveaux débouchés face à la concurrence transfrontalière », détaille un porte-parole. Et de poursuivre : « Les adhérents de la FNTR Nord pourront aussi accéder à de nouvelles fonctionnalités Teleroute basées sur l'intelligence artificielle (TelerouteRecommends), identifiant les routes les plus rentables du moment pour leurs camions ».

Impact économique et écologique

« Le choix de Teleroute par la FNTR Nord reflète l'engagement fort pris par les deux institutions auprès de la communauté locale de transporteurs. L'objectif commun est de générer un impact économique et environnemental positif pour les adhérents grâce à nos outils d'optimisation des opérations de transport routier », souligne Fabrice Douteaud, directeur général pour les bourses de fret digitales du groupe Alpega.