La France a perdu près de 73 000 emplois chez les équipementiers auto en 20 ans

Avec le travail de son directeur des études économiques et statistiques, Franck Fontanesi, le syndicat des équipementiers implantés sur le sol français, la FIEV, a estimé la baisse des effectifs chez les équipementiers automobiles. Et le constat est malheureux avec une chute en France de 55 % en 20 ans. Le nombre de salariés est ainsi passé de 130 000 en 2002 à seulement 57 400 en 2022.

Mais pourquoi une telle hécatombe ?

Déjà parce que la production de véhicule légers sur le territoire national a chuté de 63 % sur la même période. Aussi, cette industrie est en pleine transformation, avec l'émergence de nouvelles technologies telles que les véhicules électriques, les véhicules autonomes et les services de mobilité partagée. Cette transition vers une mobilité plus durable et connectée entraîne des changements dans la demande de pièces et de composants.

Le secteur est très concurrentiel, avec une forte présence d'entreprises internationales. Les équipementiers sont soumis à une pression pour réduire les coûts et améliorer leur compétitivité. Cela peut entraîner des restructurations, des ajustements de production et, dans certains cas, des réductions d'effectifs. Certains équipementiers délocalisent des parties de leur production vers des pays où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés. Cette stratégie peut aider à réduire les coûts de production, mais peut également entraîner une diminution des effectifs dans le pays d'origine.

A considérer aussi, l'automatisation des processus de production et la digitalisation des opérations. Cela peut permettre d'améliorer l'efficacité et la productivité, mais peut aussi réduire la nécessité de main-d'œuvre humaine dans certaines tâches.

Mais quels conséquences cette chute de salariés peut-elle avoir au niveau de l’après-vente ?

Cette baisse entraine des retards dans la production et la livraison des pièces détachées. S’en suit un manque de disponibilité avec une augmentation des prix, en particulier depuis le crise sanitaire où les effectifs ont chuté de 10 000 ! Cette réduction se traduit également par un service client réduit, voir même par une possible baisse de la qualité de produits.

L’hémorragie va-t-elle se poursuivre ou la situation va-t-elle se stabiliser ?

Pour Franck Fontanesi : « La réponse tient dans plusieurs facteurs comme les volumes de ventes de voitures en Europe, la performance des constructeurs Renault et Stellantis, et la vitesse de déploiement des véhicules 100% électriques dont l’assemblage nécessite moins de pièces. A considérer aussi les avantages comparatifs qu’il y aura à produire en France des pièces et systèmes qui équiperont les nouveaux véhicules connectés et autonomes. Il faut que les entreprises ne souffrent d’aucun déficit de compétitivité ».