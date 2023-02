La franchise automobile progresse

A un mois de l’ouverture du Salon Franchise Expo, qui se tiendra du 19 au 22 mars à la Porte de Versailles de Paris, la Fédération Française de la Franchise (FFF) vient de partager les chiffres clés du secteur, données de 2022.

Le modèle du commerce sous le format de la franchise continu de séduire. Si le nombre de réseaux reste stable par rapport à 2021, le nombre de points de vente franchisés progresse de près de 7 % pour un chiffre d’affaire en hausse de plus de 11 %. La quasi-majorité des filières sont en progression.

Ainsi, le secteur de la franchise est composé de 1972 enseignes et 84 497 franchisés. L’ensemble pèse 76,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Il emploie 828 178 personnes. « La France figure sur la plus haute marche du podium européen en termes de développement de franchises et de chiffre d’affaires » fait remarquer la FFF.

La filière auto bien représentée en termes de points de vente

Si la filière automobile n’est pas dans le top 5 en termes de chiffres d’affaires et du nombre d’enseignes, elle l’est en nombre de points de ventes avec 9 623 établissements (seconde position derrière l’alimentaire). Cela représente une progression de + 12 % par rapport à 2021 (la deuxième plus forte toutes filières confondues) mais un recul de 4 % par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Cette hausse du nombre de franchisés automobile a conduit à une hausse de 14,7 % du chiffre d’affaires, cinquième meilleur performance. Selon les données de la FFF, la filière automobile compte 77 enseignes pour un CA de 3,46 Md€, soit 4,5 % du secteur de la franchise.