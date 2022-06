La franchise intégrée à l’offre Autogriff

L’entreprise experte en e-carrosserie et gestion des sinistres souhaite enrichir son accompagnement des flottes en prenant désormais en charge la franchise dans son offre 360 Free.

Spécialiste de la réparation en ligne, Autogriff aide les gestionnaires de parc à chiffrer, à distance, la remise en état d’un véhicule dans le cadre de sa restitution notamment. Déployant un réseau de 700 carrossiers partenaires – et même 900 d’ici à la fin d’année –, cet acteur de la maintenance automobile permet ainsi de réaliser, chaque mois, plus de 500 interventions sur les 23 000 voitures sous contrat pour des sociétés telles que Puma, Brand France ou le groupe Azaé. Une performance renforcée avec le lancement, en début d’année 2022, de 360 Free.

Cette première offre d’e-carrosserie sans engagement se veut plus flexible pour les utilisateurs d’Autogriff mais aussi plus avantageuse car la franchise se trouve désormais incluse. Dans les faits, Autogriff entre en relation directe avec le carrossier et effectue donc le règlement de la franchise pour le compte du client. « Pour le gestionnaire de flotte, ce service additionnel associé à l’offre 360 Free lui permet de bénéficier d’une vision globale de sa gestion de sinistres, avec un fournisseur unique, le tout, sans aucun surcoût », expose l’entreprise strasbourgeoise fondée en 2018 par Franck Keller. Cette prestation, bien pratique, se voit en effet proposée gratuitement. Une aubaine dans un contexte d’augmentation des prix.