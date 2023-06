La gamme d'additifs Motul, un moteur pour votre business

Avec le durcissement du contrôle technique depuis 2019, il est devenu primordial pour les professionnels de l’automobile d’avoir des produits de qualité et adaptés à leurs besoins. Grâce à Motul qui fournit des huiles performantes et des additifs qui nettoient et protègent les moteurs, vous aurez tout pour faire fonctionner votre business. En 2023, nous avons complété notre offre d’additifs avec le lancement du « Tout en Un » compatible essence et diesel, véritable figure de proue de la gamme. Cette sortie témoigne de la présence et de l’ambition de Motul sur ce marché.

Choisir les additifs Motul, c’est la garantie :

- De répondre aux besoins de vos clients avec des produits performants, quel que soit le véhicule ou la motorisation.

- De bénéficier d’un fort levier business grâce à une gamme complète de 17 produits d’entretien destinés à nettoyer et protéger.

5 raisons d’utiliser les additifs Motul :

- De meilleures performances. En nettoyant les parties encrassées de véhicule, le moteur retrouvera sa performance d’origine.

- Une meilleure protection du moteur.

- Une consommation de carburant plus faible.

- Une amélioration du confort de conduite.

- Un meilleur impact environnemental : moins d’émission de gaz et particules polluantes.

Des solutions hautes performances qui couvrent l’intégralité des besoins des véhicules

Chez Motul, notre mission est de vous apporter des solutions innovantes pour conserver intactes les performances et l’endurance des véhicules. C’est pour cette raison que Motul a conçu une gamme d’additifs complète qui nettoient efficacement tous les éléments mécaniques des véhicules : moteur, transmission automatique, radiateur, filtre à particules, pot catalytique, poussoir hydraulique, réservoirs essence et diesel... Et les protègent contre les risques d’usure liés à leur utilisation. Chaque problème, sa solution !

Retrouvez l’ensemble de notre gamme additif sur notre site.

Le Motul « Tout en Un », une solution multi-action

Pour faire face à l’encrassement progressif des pièces du moteur et injecteurs, les additifs « Tout en Un » de Motul ont un véritable rôle curatif et préventif. Ils influent sur l'efficacité et la performance du moteur et aident l'huile moteur à jouer efficacement son rôle de lubrification et d'anticorrosion. Recommandés avant un passage au contrôle technique, ils nettoient et régénèrent le filtre à particule/pot catalytique pour réduire les émissions polluantes à l'échappement. En supplément de leurs effets positifs sur la protection du moteur, les additifs « Tout en Un » présentent des avantages écologiques et économiques non négligeables : meilleur impact environnemental et plus faible consommation de carburant.

Découvrez en détail les avantages du nouvel additif Motul Tout en Un

Contenu proposé par Motul