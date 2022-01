La gamme de Renault Trucks s'enrichit du fourgon moyen Trafic

Renault Trucks ne commercialise pas uniquement les poids-lourds des gammes T et T High, D et D Wide ou encore C et K. Le constructeur français (propriété du groupe suédois AB Volvo) propose aussi des véhicules utilitaires légers. « Adaptée aux professionnels évoluant dans les domaines de la longue distance, construction, distribution ou livraison, la gamme de véhicules proposée par Renault Trucks est l'une des plus larges du marché », s'enorgueillit l'entreprise dans un communiqué.

>> À LIRE AUSSI : Renault Trucks étend sa gamme « zéro émission »

Comprenant déjà le grand fourgon Master - dans ses déclinaisons thermiques ou Z.E. (100 % électrique) - le catalogue s'enrichit à présent du fourgon moyen Trafic. Un véhicule bien connu et apprécié des professionnels - il s'en est écoulé 29 009 exemplaires en France l'an dernier dont 22 024 auprès d'entreprises - jusqu'alors uniquement commercialisé dans les réseaux Renault et Renault Pro+.

Un produit adapté pour la livraison du dernier kilomètre

Commercialisé dans le courant de l'année en France mais aussi en Belgique, en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni (avant d'être proposé sur d'autres marchés) sous la bannière Red Edition, désignant les VUL Renault Trucks, le Trafic est la réponse idéale du constructeur « au boom du e-commerce et à l'augmentation des activités des artisans, notamment liée à une demande croissante de travaux d'amélioration de l'habitat. »

De l'activité pour l'usine Renault de Sandouville

L'ajout du Trafic dans la gamme Renault Trucks va également permettre à l'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) de maintenir un certain niveau d'activité sur site. « Le projet porte sur 8 000 à 10 000 véhicules d'entrée de gamme par an », a précisé à nos confères de L'Usine Nouvelle, Fabien Gloaguen, délégué syndical FO.

>> À LIRE AUSSI : Heinz-Jürgen Löw supervisera la division VUL de Renault

Pour mémoire, les salariés du site s'inquiétait de l'arrêt de la production pour Opel et Fiat des modèles Vivaro II et Talento. Partenaires de Renault pour le développement de la troisième génération de Trafic, les deux marques, désormais intégrées au groupe franco-italo-américain Stellantis, ont renouvelé leurs fourgons moyens par des clones des Citroën Jumpy et Peugeot Expert : les Opel Vivaro III et Fiat Scudo III. Des véhicules produits dans l'ex-usine PSA de Sevel-Nord à Hordain., près de Valenciennes (Nord).