La gamme Lexus s'enrichit de la 5e génération du grand SUV RX

Au fil des générations, le Lexus RX est devenu l'un des modèles emblématiques du constructeur. Depuis 1998, la marque - division premium de Toyota - en a écoulé près de 3,5 millions dans le monde dont 300 000 en Europe. Bâtie sur la plateforme GA-K du groupe automobile japonais (déjà utilisée par les Lexus ES et NX mais aussi les Toyota RAV4 et Highlander ou le Suzuki Across), la nouvelle génération du grand SUV est très proche de la précédente en termes de dimensions.

Avec ses 4,89 mètres, cette cinquième mouture de Lexus RX offre une longueur strictement identique à celle remplacée tandis que l'empattement progresse légèrement (60 mm) pour atteindre 2,85 mètres. En revanche, le style du véhicule a profondément été revu, tout comme sa palette de motorisations.