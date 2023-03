Nouveauté : smart programme l'arrivée du SUV coupé électrique smart #3 dans sa gamme pour 2024

Relancée par Mercedes-Benz Group (ex-Daimler) en partenariat avec Geely, et désormais repositionnée sur le marché après avoir abandonné le créneau des minicitadines, la (nouvelle) marque smart entend bien proposer une gamme complète de véhicules.

Alors que le lancement commercial de son premier véhicule - le SUV citadin 100 % électrique smart #1 - débute en ce printemps, le constructeur annonce l'arrivée prochaine d'un modèle positionné un cran au-dessus dans le catalogue : le SUV-coupé smart #3.

En attendant sa présentation officielle, qui aura lieu le 18 avril prochain dans le cadre de l'Auto Shanghai 2023, la marque donne déjà un premier aperçu des lignes de ce futur concurrent de l'Aiways U6, voire des Skoda Enyaq iV Coupé et Volkswagen ID.5 ou même des Citroën ë-C4 X, Renault Arkana et Peugeot 408.

Design intérieur et extérieur signé Mercedes-Benz

D'après le constructeur germano-chinois, ce nouveau véhicule sera « plus puissant et plus sportif que smart #1 ». Comme pour ce premier véhicule, les équipes de Mercedes-Benz sont à l'origine du design intérieur et extérieur du smart #3.

« Affichant une interprétation sportive et dynamique, l’extérieur original de la smart #3 se définit par des lignes lisses et des courbes athlétiques », est-il précisé et illustré par les dessins ci-dessous.

La marque souligne que l'aérodynamique a été particulièrement travaillée afin d'obtenir un coefficient de traînée de 0,27, en vue d'abaisser les consommations d'énergie et donc de préserver l'autonomie du véhicule.

Celui-ci « est doté d'une calandre AGS (Active Grille Shutter / volets avant actifs), d’éléments intégrés dans les passages de roues avant et de jantes spécifiques tandis q'un diffuseur à l'arrière et un spoiler optimisé complètent sa forme profilée. La nouvelle smart #3 est également dotée de rétroviseurs aérodynamiques, de poignées de porte dissimulées et d'un soubassement optimisé », apprend-on. Davantage de caractéristiques techniques, ainsi que les motorisations disponibles sur ce modèle devraient être précisées dans les prochaines semaines.