La Gendarmerie, future star de Rétromobile

La Gendarmerie nationale sera l’une des stars de Rétromobile cette année. Le salon accueillera 11 véhicules issus de la collection du musée de la Gendarmerie nationale. L’occasion de retrouver des engins souvent redoutés mais qui font aussi partie du patrimoine automobile. Le musée de la Gendarmerie rassemble en effet plus de 80 véhicules roulants, flottants, volants et glissants ! Un ensemble hétéroclite mais représentatif de l’implication de la Gendarmerie sur de nombreux terrains. Les visiteurs de Rétromobile pourront admirer du 16 au 20 mars prochain à Paris Porte de Versailles 11 véhicules incontournables et parfois inattendus.

De l’Alouette II à la Mégane RS

Cette exposition s’étendra sur 400 m2 au sein du hall 7.3 et rassemblera voitures, motos, engins blindés, motoneige et hélicoptère. Ainsi, l’Alouette II engagée lors de la rupture du barrage de Malpasset en 1959 sera présente, aux côtés d’un VBRG et d’un VXB 170. Les visiteurs pourront également voir quelques-unes des voitures d’intervention rapide, dont la Matra Djet, la Subaru Impreza et la Mégane RS. Cette dernière détiendrait un record au sein du musée, avec un kilométrage de 394 000 km. Cette exposition sera également une belle opportunité pour le musée de la Gendarmerie nationale, qui lancera à cette occasion un Fonds de dotation, afin de maintenir et étendre sa collection.