La générale Florence Guillaume nommée déléguée interministérielle à la Sécurité routière

Le gouvernement s'est prononcé. La nouvelle patronne de la Sécurité routière est la générale de gendarmerie Florence Guillaume. Elle sera installée dans ses nouvelles fonctions « à compter du 19 septembre prochain », précise le décret de nomination paru au Journal officiel.

Actuellement conseillère Gendarmerie du Premier ministre, elle succède à la tête de la Délégation interministérielle à la Sécurité routière à David Julliard, qui a occupé par intérim ce poste l'été dernier, à la suite du départ de Marie Gautier-Melleray vers d'autres horizons.

Comme le souligne le site spécialisé La Voix du Gendarme, Florence Guillaume est « la première gendarme [nommée] à cette haute fonction ». Pour rappel, cette militaire est devenue en 2022, « la plus jeune officière de gendarmerie à accéder aux étoiles et le plus jeune général dans l’histoire contemporaine de la gendarmerie ».