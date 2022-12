La gestion de flotte selon iCabbi (Mobilize) s’exporte au Nord

Fondée à Dublin en 2009 et opérant déjà plus de 100 000 taxis dans le monde, iCabbi gagne du terrain en déployant ses services dans les pays du Nord grâce à son récent accord signé avec la compagnie de taxis Cabonline. Celle-ci couvrant 20 % du marché finlandais et effectuant 16 millions de courses par an, elle ouvrira à iCabbi trois nouveaux territoires à savoir la Suède, la Norvège et le Danemark.

4 600 véhicules de plus

Puisque Cabonline dispose d’un parc de 4 600 véhicules dans la région, la flotte administrée par iCabbi s’étoffe donc en plus de conquérir de nouveaux marchés. De quoi soutenir la croissance galopante de cette plateforme développant une solution professionnelle complète pour accompagner les compagnies de taxis. Comptant dans l’écosystème de Mobilize, filiale mobilité de Renault Group, et réunissant une application pour les chauffeurs et pour les passagers ainsi qu’un système de paiement, une API ouverte et un marketplace, iCabbi a en effet dépassé le milliard de courses réservées en novembre.

Par conséquent, « nous sommes heureux d’être le partenaire technologique de Cabonline [...] iCabbi et Cabonline [étant] deux entreprises visant à toujours plus d’efficacité et d’innovation pour les services de taxis et de mobilité », justifie Gavan Walsh, P-DG et fondateur de iCabbi. Qui se dit également « impatient de mettre en œuvre la transformation numérique de Cabonline sur la plateforme iCabbi » car « convaincu que ce partenariat sera mutuellement bénéfique. »