La Hyundai Ioniq 6 dévoile des lignes élancées au profit d'une autonomie record

Six ans après le lancement de la première Ioniq, Hyundai prépare l'arrivée de la Ioniq 6 sur le marché européen. Attendue en France en tout début d'année prochaine, la berline du segment D devrait séduire autant les professionnels que les particuliers, la marque prévoyant un mix de vente à l'équilibre à l'instar de la Ioniq 5. Elle met en avant des arguments de taille au niveau de l'autonomie, de la recharge et du design.

Un couple autonomie/recharge au plus haut niveau

En effet, le Streamliner électrifié coréen affiche une autonomie WLTP maximale de 614 kilomètres, plaçant le modèle parmi les plus performants du marché. Un résultat bien supérieur à la Ioniq 5 puisque cette dernière, équipée de la même motorisation électrique et d'une batterie « longue distance » de 77,4 kWh, se limite à quelque 500 kilomètres. Ce gain, Hyundai le doit au design du véhicule étudié dans le détail pour favoriser l'aérodynamisme de la voiture, qui affiche le coefficient de trainée le plus faible de l'ensemble de la gamme (0.21). Sa silhouette élancée, proche du sol, ses lignes fuyantes et ses différents éléments de style, tels que son volet d’air actif, ses rideaux d’air de roue, son becquet arrière intégré et ses réducteurs de passage de roue, en font l’un des véhicules les plus profilés du moment. En parallèle, la Ioniq 6 profite de la recharge rapide 800 V qui lui permet de gagner jusqu’à 351 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes ou de passer d'un niveau de charge de 10 à 80 % en 18 minutes environ.

La berline 100 % électrique offre également bien d'autres avantages. Tirant pleinement parti de la plateforme E-GMP, elle offre un espace de vie conséquent puisque l'empattement atteint 2 950 mm. Ioniq 6 a également l'ambition de faire office de « bureau sur roues » avec le retour d'une large console centrale – disparue sur Ioniq 5 – mais peut servir aussi de source d’énergie portable grâce à sa technologie de recharge inversée (V2L). L'espace de vie est agrémenté par un cockpit à deux écrans digitaux de 12,3 pouces et, la conduite sera largement assistée par une série d'Adas et une conduite autonome de niveau 2. Étendard technologique de la marque, le véhicule pourra enfin être doté de rétroviseurs caméra (en option entre 500 et 800 euros).

La Ioniq 6 sera d'abord proposée dans une finition First Edition, disponible à 2 500 unités et largement équipée. Si Hyundai n'a pas encore dévoilé la grille tarifaire, elle devrait se rapprocher de celle de la Ioniq 5. Les tarifs devraient être connus d'ici à la fin du mois, quand les commandes seront ouvertes le 3 novembre prochain.